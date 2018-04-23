Артем Дзюба: Божович разбирается в людях, мы друг друга с полуслова понимаем

«Человек с харизмой. Он такой же, каким я его знал по „Ростову“, — с потрясающим чувством юмора, знает, как себя вести в той или иной ситуации. Надо встряхнуть команду — может жёстко всё высказать, надо создать расслабляющую атмосферу — будет подтрунивать. Миодраг разбирается в людях. Может не говорить, но наблюдает, словно сканирует.

Артем Дзюба : Многих бы вызвал на дуэль, но они все равно бы не вышли

Мы друг друга с полуслова понимаем. Я знаю, что он хочет от меня. Какими словами Божович встретил 31 января, когда прибыл на сбор „Арсенала“ в Турции? Привет, тренеришка, как дела? Он всегда шутит», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Арсенала».

Дзюба выступает за «Арсенал» на правах аренды до окончания сезона. За семь матчей в составе тульского клуба нападающий забил пять мячей и отдал три результативные передачи.