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Артем Дзюба: Божович разбирается в людях, мы друг друга с полуслова понимаем
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Артем Дзюба: Божович разбирается в людях, мы друг друга с полуслова понимаем 

Советский спорт 52 минуты назад
«Человек с харизмой. Он такой же, каким я его знал по „Ростову“, — с потрясающим чувством юмора, знает, как себя вести в той или иной ситуации. Надо встряхнуть команду — может жёстко всё высказать, надо создать расслабляющую атмосферу — будет подтрунивать. Миодраг разбирается в людях. Может не говорить, но наблюдает, словно сканирует.
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Мы друг друга с полуслова понимаем. Я знаю, что он хочет от меня. Какими словами Божович встретил 31 января, когда прибыл на сбор „Арсенала“ в Турции? Привет, тренеришка, как дела? Он всегда шутит», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Арсенала».
Дзюба выступает за «Арсенал» на правах аренды до окончания сезона. За семь матчей в составе тульского клуба нападающий забил пять мячей и отдал три результативные передачи.
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