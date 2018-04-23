Терюшков: «Золото Юлии Ефимовой — украшение чемпионата России»

С 20 по 25 апреля в Москве проходит чемпионат России по плаванию. В составе сборной Московской области на турнире выступила Юлия Ефимова . Об этом сообщила пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта региона.

Она завоевала золотую медаль в заплыве на 100 метров брасом. Серебро у Дарьи Чикуновой из Санкт-Петербурга, бронзу выиграла Виталина Симонова из Челябинской области.

Юлия Ефимова является пятикратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы. Также в ее активе две серебряные и одна бронзовая медали Олимпийских игр.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что Юлия Ефимова — одна из самых титулованных спортсменок Московской области.

Пятикратная чемпионка мира не подвела и на чемпионате России, украсив турнир своим участием. Она добавила в свою копилку золото турнира. Теперь у Юли впереди чемпионат мира, который Корее. Уверен, что она блеснет и там, привезя домой очередные награды

— Роман Терюшков.

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