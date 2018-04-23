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Месси и Моуринью самые высокооплачиваемые футболист и тренер
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Месси и Моуринью самые высокооплачиваемые футболист и тренер 

Советский спорт 44 минуты назад
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Мессии является самым высокооплачиваемым футболистом. Его доход с учетом зарплаты, бонусов и доходов с рекламы составляет 126 миллионов евро за сезон. Второе место у форварда «Реала» Криштиану Роналду (94 млн). Третий — нападающий «ПСЖ» Неймар (81,5 млн).
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью — самый высокооплачиваемый специалист (26 млн евро). Второе место в этом рейтинге занимает наставник сборной Китая Марчелло Липпи (23 млн). Тройку замыкает главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне (22 млн). Рулевой «Реала» Зинедин Зидан занял четвертое место (21 млн).
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