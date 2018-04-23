Федор Смолов: Удачное выступление сборной России на ЧМ-2018 может поменять отношение к нашим футболистам

«В 2016-м у меня было невероятное в финансовом плане предложение из Китая. Но я понимал: если сейчас соглашусь, то мои шансы поиграть в европейской топ-лиге сводятся к нулю. Как я мог отказаться от мечты ради денег?

Сейчас европейские клубы уровня Лиги чемпионов скептически относятся к российским игрокам. Я сам с этим столкнулся в трансферное окно. Если и готовы брать, то только в аренду с правом выкупа. Не хотят рисковать. Мне кажется, удачное выступление сборной России на чемпионате мира может поменять отношение к нашим футболистам. У всех ребят может появиться реальный шанс уехать в европейский топ-чемпионат. Думаю, каждый в сборной хотел бы этого», — цитирует Смолова официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны.