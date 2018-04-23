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Московские КВНщики обошли зеленоградцев на закрытии «Сезона Хайпа»
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Московские КВНщики обошли зеленоградцев на закрытии «Сезона Хайпа» 

Савелки 46 минут назад
Фото: Савелки
20 апреля в МИЭТ состоялся финал «Сезона Хайпа» Зеленоградской Лиги КВН-МИЭТ. В нелегкой борьбе за главные призы сезона — кубок, любовь и признание зрителей, участвовали пять команд из Москвы, Зеленограда и Химок.
На сцене ДК университета участники состязались в остроумии, артистизме и вокальных талантах в рамках трех конкурсов: «Приветствие», «Разминка» и «Музыкальное домашнее задание». До последней минуты было неясно, кто же станет победителем «Сезона Хайпа». Точку поставило судейское жюри после подсчета баллов.
Первое место и звание чемпиона завоевала команда «Лето в столице» из МГИИТ им. Сенкевича. Еще одной команде Москвы «Дискотека имени Ленина», представляющей МГПУ, досталось второе место. На третье вышла команда из МИЭТа «Вишнёвая шестёрка», вторая миэтовская команда «Гвардия Старого» заняла пятое место. А четвертой стала команда КВН из Химок «13 этаж».
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