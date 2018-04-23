Восемь фанатов задержано после полуфинального матча Кубка Турции

Полиция задержала восьмерых болельщиков, причастных к беспорядкам во время второго полуфинального матча Кубка Турции, в котором встречались стамбульские «Фенербахче» и «Бешикташ», сообщает NTV Spor.

Всего по итогам двух встреч турецкие правоохранительные органы задержали 31 фаната.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Бешикташа» получил повреждение головы после того, как один из болельщиков «Фенербахче» бросил в него предмет с трибуны.

Из-за данного инцидента, который произошел при счете 0:0 на 58-й минуте встречи, матч был прерван.

Также стало известно, что 65-летний турецкий специалист был выписан из больницы.