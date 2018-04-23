НА ЭКСТРЕМИСТСКИХ КАНАЛАХ YOUTUBE ОБНАРУЖИЛИ РЕКЛАМУ 300 БРЕНДОВ

CNN нашли рекламные объявления известных брендов в нацистских и экстремистских видео.

Реклама Netflix Amazon , Hershey, Hilton появлялась на каналах экстремистов и нацистов. Согласно отчету CNN, еще 300 брендов рекламировались в подобных роликах, пишет USA Today

В ответ YouTube заявил об удалении оскорбительного контента после жалоб пользователей. При этом представители видеохостинга не уточнили, почему огромное количество видео подобного содержания продолжает оставаться на YouTube.

В 2017 г. в попытке избавиться от видео экстремистского содержания YouTube изменил правила для авторов видео. В связи с изменением политики YouTube многие каналы лишились возможности монетизации с помощью рекламных объявлений.

В ноябре мировые бренды отозвали рекламу на видеоплатформе из-за скандала с детским контентом. Объявления рекламодателей показывались в роликах с участием несовершеннолетних, под которыми пользователи оставляли непристойные комментарии.

ИСТОЧНИК: Adindex