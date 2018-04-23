Соколов: Ростов с точки зрения транспортной инфраструктуры готов к ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апреля. / ТАСС /. Ростов-на-Дону полностью готов к чемпионату мира по футболу 2018 года с точки зрения транспортного комплекса. Об этом сообщил журналистам в ходе рабочей поездки в Ростовскую область министр транспорта Максим Соколов.

"К чемпионату мира сегодня Ростов с точки зрения транспортного комплекса полностью готов. Мы присутствовали при завершении строительства Южных подходов к Ростову-на-Дону, Ворошиловскому мосту. Это один из самых последних проектов для формирования транспортного каркаса к чемпионату мира по футболу", — сказал он.

В понедельник Соколов осмотрел реконструированный к ЧМ-2018 участок федеральной трассы М-4 Дон, которая подходит к городу Ростову-на-Дону с юга. Ранее министр сообщал, что «федеральная трасса, так называемый „южный подход“ к городу Ростову — напряженный с точки зрения трафика участок». Также ранее в пресс-службе правительства Ростовской области сообщали, что после реконструкции южный подъезд к Ростову-на-Дону и транспортные развязки получат пропускную способность в 120 тыс. автомобилей в сутки. По данным ФКУ Упрдор «Азов», реконструкция оценивается в 2,6 млрд рублей.

Также к чемпионату был реконструирован старейший в Ростове Ворошиловский мост. А одним из самых крупных транспортных объектов, построенных к чемпионату мира, стал новый аэропорт Платов. Платов — первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР, открылся 7 декабря 2017 года. Аэропорт расположен в 30 км от Ростова— на-Дону, с начала эксплуатации Платов обслужил 652956 человек.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. В Ростове-на-Дону состоятся пять матчей: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. На групповом этапе на новом стадионе «Ростов-Арена» сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.