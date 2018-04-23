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В ЮАР футбольные фанаты устроили беспорядки на поле (фото, видео)
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В ЮАР футбольные фанаты устроили беспорядки на поле (фото, видео) 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Пока футболисты бежали прочь, толпа громила технику, избивала стюардов и поджигала трибуны.
Предыстория
«Кайзер Чифс» — один из самых популярных клубов на Чёрном континенте: на его счету десятки титулов в ЮАР. Вот только в последние годы с трофеями не складывается: уже несколько лет команда не попадает даже в тройку. Вот и сейчас, сильно отстав от «Мамелоди Сандаунс», в котором недавно поясничал Болт, «Кайзер» рискует пролететаь мимо медалей.
Турнирная ситуация в чемпионате обострила желание выиграть кубок: там «Кайзер Чифс» вышел в полуфинал и попал на «Фри Стейт», соседей по таблице. Этот матч они проиграли (0:2), что сильно не понравилось фанатам команды. Очень сильно.
Как это было
Всего пара секунд была у игроков «Фри Стейт», чтобы порадоваться победе. Сразу после этого они бросились врассыпную: на поле полетели разъярённые фанаты соперника. Этот момент можно посмотреть с 1:38.
Вот как это безобразие выглядело с трибуны.
Всего несколько минут, и футбольное поле превратилось в кипящее месиво.
Фанаты ломали технику и избивали стюарда.
Через некоторое время на поле появилась полицейская машина, и ситуация успокоилась. Для этого силам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ и шумовые гранаты. Пострадало как минимум 18 человек. По окончании инцидента стадион был похож на поле боя.
Что теперь
На прошлой неделе у клуба уже были проблемы с безопасностью на стадионе, и его оштрафовали на 250 тысяч рандов. Сумма — смешная, она эквивалента примерно 20 тысячам долларов. Причём 200 тысяч из них были отложены на 24 месяца. Босс «Кайзера» осудил насилие на стадионе и выразил сожаление, что его теперь увидит весь мир. Но, в целом, клуб обошёлся без резкостей, несмотря на тот ад, что происходил на выходных.
«Мы гордимся тем, что имеем знающих фанатов, и уважаем их право выражать своё недовольство. Тем не менее разочарование, которое сопровождается безудержной гадостью, совершенно неприемлемо». Ожидается, что сегодня председатель футбольной лиги ЮАР должен выступить на специальной пресс-конференции с заявление по матчу. Но, учитывая прошлый опыт, мало похоже на то, что клубу грозит суровое наказание.
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