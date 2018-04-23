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Алексей Швед: «Моня и Вяльцев — лидеры „Химок“
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Алексей Швед: «Моня и Вяльцев — лидеры „Химок“ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Защитник «Химок» Алексей Швед заявил, что лидерами команды являются форвард Сергей Моня и защитник Егор Вяльцев. По словам баскетболиста, он сам прислушивается к более опытным игрокам, нежели пытается, как говорят, занять главенствующую позицию.
— Кто лидер команды в раздевалке? Сергей Моня и Егор Вяльцев, — рассказал в интервью каналу «Khimkibasket» Швед. — Это они, нежели я. Я всегда к ним присоединяюсь. Они дольше всех играют в клубе, отличные ребята. На площадке они тоже прекрасно себя показывают, и все их знают. Сергей столько лет играл в сборной России, был капитаном, и все его уважают, как и Егора.
У нас в команде хорошая атмосфера, и мы все можем сказать друг другу что угодно. В экстренной ситуации я могу и крикнуть. Просто потому, что в короткий период времени нужно донести быстро информацию. Это не значит, что я хочу сказать что то плохое человеку. У нас никто и на кого не обижается. Все всё понимают, все хотят друг другу помочь.
Третий матч серии 1/4 финала Евролиги «Химки» — ЦСКА состоится 25 апреля, начало — в20.00 по московскому времени. Пока армейцы ведут со счетом 2-0.
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