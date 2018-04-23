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Стример Ninja побил свой собственный рекорд в Fortnite
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Стример Ninja побил свой собственный рекорд в Fortnite 

GameGuru 2 часа назад
Фото: GameGuru
Человек с головой непонятного цвета Тайлер «Ninja» Блевинс и самый популярный игрок в Fortnite побил свой собственный рекорд, собрав у мониторов свыше 680,000 душ, которые не нашли ничего лучше, чем смотреть его последнюю прямую трансляцию с турнира в Лас-Вегасе.
Турнир был имени себя любимого Ninja Las Vegas 18 прошел в отеле Luxor, куда были приглашены фанаты, любители и просто все желающие. В ходе мероприятия Тайлер раздавал по $2,500 за каждую победу и по $2,500 всем, кому удавалось его убить.
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