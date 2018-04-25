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Фанфест в Ростове-на-Дону во время ЧМ-2018 посетят около 300 тыс. человек
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Фанфест в Ростове-на-Дону во время ЧМ-2018 посетят около 300 тыс. человек 

ТАСС 1 час назад
Фото: Портал для болельщиков ЧМ-2018™ - Welcome2018.com
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апреля. /ТАСС/. Около 300 тысяч человек посетят фестиваль болельщиков в Ростове-на-Дону во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил журналистам министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.
"Будет организована культурная программа, условия для досуга. Расчетная единовременная вместимость — более 20 тысяч человек. С учетом продолжительности работы площадки прогнозируем не менее 300 тысяч человек, но фактически может оказаться выше", — сказал он в ходе заседания регионального оргкомитета по подготовке к турниру.
Ранее сообщалось, что фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону пройдет на Театральной площади, где традиционно проводятся все главные городские праздники. По данным регионального правительства, площадь вмещает более 25 тыс. человек.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. В Ростове-на-Дону состоятся пять матчей: четыре игры группового этапа и одна встреча 1/8 финала. На групповом этапе на новом стадионе «Ростов-Арена» сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.
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