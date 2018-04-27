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Группа «Каста» выступит на фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону
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Группа «Каста» выступит на фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону 

ТАСС 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апреля. /ТАСС/. Российская рэп— группа «Каста» выступит на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону в день первого в городе матча чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил журналистам в пятницу руководитель дирекции по подготовке и проведению игр ЧМ-2018 «Ростов-2018» Павел Гавриков.
"17 июня, мы подписали [документ] по выступлению «Касты», они точно будут выступать", — сказал он.
Также, по его словам, на сцене будут выступать международные коллективы из тех стран, чьи команды сыграют в Ростове-на-Дону.
Ранее сообщалось, что фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону пройдет на Театральной площади, где традиционно проводятся все главные городские праздники. По данным регионального правительства, площадь вмещает более 25 тыс. человек. Как сообщил в среду министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, около 300 тысяч человек посетят фестиваль болельщиков в Ростове— на-Дону во время турнира.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Ростове-на-Дону состоятся пять матчей: четыре игры группового этапа и одна встреча 1/8 финала. На групповом этапе на новом стадионе «Ростов-Арена» сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.
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