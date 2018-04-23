Соколов сообщил о готовности транспортного комплекса Ростова-на-Дону к ЧМ-2018

Сегодня в Ростовской области стартовала реализация проекта строительства Багаевского гидроузла. Это один из последних объектов для «формирования транспортного каркаса к чемпионату мира».

ЧМ-2018 впервые пройдёт в России с 14 июня по 15 июля.