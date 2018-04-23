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Соколов сообщил о готовности транспортного комплекса Ростова-на-Дону к ЧМ-2018
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Соколов сообщил о готовности транспортного комплекса Ростова-на-Дону к ЧМ-2018 

Говорит Москва 2 часа назад
Сегодня в Ростовской области стартовала реализация проекта строительства Багаевского гидроузла. Это один из последних объектов для «формирования транспортного каркаса к чемпионату мира».
ЧМ-2018 впервые пройдёт в России с 14 июня по 15 июля.
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