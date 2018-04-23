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Спортсмены «Молнии» из САО покорили «Сочинский Олимп»
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Спортсмены «Молнии» из САО покорили «Сочинский Олимп» 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
В Республике Мордовия прошел финал Всероссийских соревнований по шорт-треку среди детского и младшего возрастов «Сочинский Олимп». На престижном турнире в Саранске «Спортивную школу №70» Москомспорта Дмитровского района представляли 6 воспитанников. Несмотря на сильную конкуренцию, ребята завоевали 5 медалей.
В детском возрасте Жанна Рыличева стала второй в индивидуальной гонке на 222 м. Этот успех на дистанции в 1000 метров в младшем возрасте у юношей повторил Петр Котмаков. В эстафете 2000 м в составе сборной Москвы шорт-трекист выиграл золото, а еще одно серебро, в командном виде, выступая за столицу, добавила Рыличева. Ксения Честненкова пополнила медальный комплект «Молнии» бронзой на 333 м.
Соревнования «Сочинский Олимп» проходят в Саранске уже в третий раз. В этом году они впервые получили статус всероссийских, попав в официальный календарь Союза конькобежцев России и Минспорттуризма России. Количество городов-участников увеличивается из года в год.
В соревнованиях приняли участие 168 спортсменов от 9 до 12 лет.
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