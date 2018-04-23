В режиме Месси. Салах — лучший игрок АПЛ

«Только два претендента»

«На самом деле было только два реальных претендента на награду Игроку года — Салах и Де Брюйне.

Возвращение Салаха получилось весьма выразительным. Египтянин зажег и забил 41 гол, «Ливерпуль» идет третьим в АПЛ и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Тем временем, мастерство и видение поля Де Брюйне придали новый импульс команде Гвардиолы, а сам бельгиец отдал больше всех ассистов в пятерке сильнейших чемпионатов Европы (15), ну а «Сити» выиграл чемпионский титул», — констатирует Squawka.

«Ливерпуль» рисковал

«Никто не знал, чего ожидать от Салаха, когда египтянин присоединился к «Ливерпулю» после неудачи в «Челси» несколько лет назад. 35 миллионов фунтов за Салаха рассматривались как финансовый риск, но 25-летний нападающий отплатил Юргену Клоппу за веру в него и полностью заслужил получить главный приз», — коротко отмечает The Mirror.

Опережает Месси

«Подписание Салаха «Ливерпулем» превзошло все ожидания. Тот факт, что он опережает Лионеля Месси в борьбе за «Золотую бутсу», уже является достаточной причиной для того, чтобы отдать ему этот приз.

Египтянин — игрок, который располагает к себе и, кажется, он более популярен, чем Де Брюйне. Салах затмил даже бельгийца, который помог «Манчестер Сити» выиграть титул», — пишет bleacherreport.com.

Голевые подвиги Салаха

«Нет большей чести, чем признание коллег, и футболисты сделали мудрый выбор. Да, Кевин Де Брюйне — потрясающий талант, который сыграл важную роль в завоевании чемпионского титула для «Ман Сити». Но он не отличался той завораживающей последовательностью, которую мы наблюдали от Салаха на протяжении последних девяти месяцев.

Египетский король «Энфилда» каждую неделю переписывал книги рекордов, и продолжал блистательно справляться с защитниками. Ни один из игроков эры Премьер-лиги не был столь плодовитым в сезоне с 38 мячами. Субботний гол Салаха поставил его в один ряд с Аланом Ширерор, Криштиану Роналду Луисом Суаресом — все они забили по 31 голу, но у Салаха еще есть три матча в запасе. И он наверняка выиграет гонку лучших бомбардиров сезона.

В этом сезоне Салах забил больше голов в АПЛ, чем «Хаддерсфилд» (27) «Суонси» (27) и «Вест Бромвич» (29). А «Брайтон» и «Сток Сити» лишь на один мяч опережают египтянина.

У него 41 гол и 13 передач в 46 матчах во всех турнирах — это экстраординарно. В среднем он забивает гол раз в 89 минут. И только Роджер Хант и Ян Раш, два самых метких стрелка в истории «Ливерпуля», забивали больше за один сезон», — подчеркивает liverpoolecho.co.uk.

Ничего не может остановить Салаха

«Когда дело доходит до попытки разобраться в том, почему Салах стал игроком года, попытки объяснить его превосходство, на самом деле в этом нет ничего сложного. Египтянин просто был великолепен в самой фундаментальной и ценной части футбола — умении отправить мяч в сетку.

Сезон Салаха впечатляет не только потому, что это его первая полноценная кампания в английском футболе, да еще и с новым клубом, но потому что он впервые в карьере показал настолько высокий уровень. Его развитие на протяжении этого сезона соответствовало темпу, который он взвинчивает во время матчей. Еще в октябре его критиковали за причудливое завершение атак. Раньше были моменты, когда казалось, что он до конца не понимает, как нужно ударить по мячу. Сейчас ничего не может оставить его.

С момента гола в ворота «Лестера» в сентябре был только один раз, когда Салах закончил два подряд матча АПЛ без голов, и это было в октябре, когда он все еще искал себя. С тех пор он набрал форму Лионеля месси. И это не преувеличение.

Голы Салаха превратили «Ливерпуль» из команды, которая крутится около топ-четверки в команду, которая уже заняла свое место там, а также вышла в полуфинал Лиги чемпионов», — пишет The Independent

Читатели — за Салаха

«Читатели BBC Sport выбрали своего победителя из шести претендентов, и форвард «Ливерпуля» набрал 76% голосов. Значительно отстал от него Де Брюйне, которому досталось 14% голосов. Голкипер «МЮ» Де Хеа стал третьим (6%), а форвард «Тоттенхэма» Кейн — четвертым (3%). Замкнули шестерку одноклубники Де Брюйне Сильва (1%) и Сане, которому не досталось голосов».