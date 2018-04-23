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Свердловский министр ответит за погасший на стадионе свет
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Свердловский министр ответит за погасший на стадионе свет 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
На время проведения игр Чемпионата мира-2018 все плановые ремонтные работы на электросетях в Екатеринбурге и пригороде будут заморожены. Об этом 23 апреля сообщил директор филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Свердловской и Курганской областей» Олег Ефимов.
По словам энергетика, данное решение согласовано с другими генерирующими компаниями, в том числе ФСК ЕЭС и "МРСК Урала". «Все планы сформированы с учетом необходимости повышения надежности в период чемпионата», — пояснил Ефимов.
"Мы не делим зоны ответственности, не подразделяем сети стадиона на «внутренние» и «внешние». За бесперебойное электроснабжение Екатеринбурга в дни ЧМ отвечает глава регионального минэнергетики и ЖКХ Николай Смирнов", — напомнил первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.
При этом чиновник отметил, что до начала игр будет проведено еще одно комплексное тестирование систем энергоснабжения «Екатеринбург Арены».
Кроме того, на объектах, связанных с проведением матчей мундиаля, будет дежурить аварийно-восстановительная бригада и группировка резервных источников электроснабжения «МРСК Урала», заверил и.о. заместителя генерального директора компании — директора филиала «Свердловэнерго» Алексей Смушкин.
Стоит напомнить, что Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Как ранее писало "Уралинформбюро", Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле «Екатеринбург Арены» выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.
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