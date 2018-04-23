Свердловский министр ответит за погасший на стадионе свет

На время проведения игр Чемпионата мира-2018 все плановые ремонтные работы на электросетях в Екатеринбурге и пригороде будут заморожены. Об этом 23 апреля сообщил директор филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Свердловской и Курганской областей» Олег Ефимов

По словам энергетика, данное решение согласовано с другими генерирующими компаниями, в том числе ФСК ЕЭС "МРСК Урала" . «Все планы сформированы с учетом необходимости повышения надежности в период чемпионата», — пояснил Ефимов.

"Мы не делим зоны ответственности, не подразделяем сети стадиона на «внутренние» и «внешние». За бесперебойное электроснабжение Екатеринбурга в дни ЧМ отвечает глава регионального минэнергетики и ЖКХ Николай Смирнов ", — напомнил первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов

При этом чиновник отметил, что до начала игр будет проведено еще одно комплексное тестирование систем энергоснабжения «Екатеринбург Арены».

Кроме того, на объектах, связанных с проведением матчей мундиаля, будет дежурить аварийно-восстановительная бригада и группировка резервных источников электроснабжения «МРСК Урала», заверил и.о. заместителя генерального директора компании — директора филиала «Свердловэнерго» Алексей Смушкин.