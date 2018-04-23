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В библиотеке на 1-й Новокузьминской состоялся начальный этап конкурса чтецов
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В библиотеке на 1-й Новокузьминской состоялся начальный этап конкурса чтецов 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Эхо района
Первый этап конкурса чтецов «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в библиотеке №104, которая находится на 1-й Новокузьминской улице в Рязанском районе. Об этом рассказала библиотекарь Анастасия Лунева.
— В конкурсе принимали участие дети всех возрастов — от самых маленьких наших читателей до учеников средней и старшей школы. Победители определятся после второго этапа конкурса, который пройдет в библиотеке 26 апреля. Приходите поддержать участников и почтить память тех, кого коснулась война, — сказала Анастасия Лунева.
Библиотека №104 находится по адресу 1-я Новокузьминская улица, дом 16, корпус 2. (мю)
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