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Более четырех тысяч квадратных метров дорог отремонтировано в Канавинском районе
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Более четырех тысяч квадратных метров дорог отремонтировано в Канавинском районе 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Ямочный ремонт дорог полным ходом идет в Канавинском районе. На данный момент в порядок приведено порядка четырех тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Более всего дорожных рабочих на данный момент задействовано в микрорайоне «Гордеевский». Уже завершен ямочный ремонт на улицах: Мещерский бульвар, Карла Маркса, Сергея Акимова, Ярмарочный проезд. Подрядчиками здесь выступили «Городецкая ДПМК» и МП «Коммунальное хозяйство». На территориях, прилегающих к стадиону «Нижний Новгород», ямочный ремонт будет завершен до середины мая, отмечают в администрации города. На остальных улицах — к сентябрю.
Ранее сообщалось, что плохая погода опять заставила нижегородских рабочих класть асфальт в лужи.
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