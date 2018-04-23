Более четырех тысяч квадратных метров дорог отремонтировано в Канавинском районе

Ямочный ремонт дорог полным ходом идет в Канавинском районе. На данный момент в порядок приведено порядка четырех тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Более всего дорожных рабочих на данный момент задействовано в микрорайоне «Гордеевский». Уже завершен ямочный ремонт на улицах: Мещерский бульвар, Карла Маркса , Сергея Акимова, Ярмарочный проезд. Подрядчиками здесь выступили «Городецкая ДПМК» и МП «Коммунальное хозяйство». На территориях, прилегающих к стадиону «Нижний Новгород», ямочный ремонт будет завершен до середины мая, отмечают в администрации города. На остальных улицах — к сентябрю.

Ранее сообщалось, что плохая погода опять заставила нижегородских рабочих класть асфальт в лужи.