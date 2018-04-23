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Тотти: «Клопп — один из лучших тренеров в мире»
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Тотти: «Клопп — один из лучших тренеров в мире» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти в преддверии противостояния с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов дал оценку английскому клубу.
«Ливерпуль» — большой клуб и модель для подражания. Я следил за игрой Салаха в английской команде. Думаю, нас ожидает тяжелое противостояние, как и для них. В какой-то степени меня удивляет, что Салах так хорошо играет в своем первом сезоне в «Ливерпуле». Но, с другой стороны, учитывая качество команды и то, что у них тренер Клопп, который является одним из лучших тренеров в мире, меня это не удивило», — приводит слова Тотти Football Italia.
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