Тотти: «Клопп — один из лучших тренеров в мире»

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти в преддверии противостояния с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов дал оценку английскому клубу.

«Ливерпуль» — большой клуб и модель для подражания. Я следил за игрой Салаха в английской команде. Думаю, нас ожидает тяжелое противостояние, как и для них. В какой-то степени меня удивляет, что Салах так хорошо играет в своем первом сезоне в «Ливерпуле». Но, с другой стороны, учитывая качество команды и то, что у них тренер Клопп, который является одним из лучших тренеров в мире, меня это не удивило», — приводит слова Тотти Football Italia.