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Окружной этап соревнований среди допризывников пройдет в школе №1239
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Окружной этап соревнований среди допризывников пройдет в школе №1239 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В мероприятии примут участие воспитанники 15 образовательных учреждений Центрального округа. Ученики распределятся на команды по пять человек от каждой школы.
— Турнир пройдет в два этапа. Сначала участники посоревнуются в скорости преодоления дистанции в 50 метров вплавь. После этого они сдадут нормативы физической подготовки. Она включает в себя подтягивание на перекладине, забег на один километр и на сто метров и метание гранаты, — рассказал заместитель директора по спортивной массовой работе Центра физической культуры и спорта Центрального административного округа Игорь Степанов.
Он добавил, что по итогам этого этапа соревнований сформируют команду из 20 человек, которые будут защищать честь округа на городских состязаниях.
Турнир по плаванию пройдет 24 апреля, он начнется в 15:00 по адресу: Вспольный переулок, дом 6, строение 1.
Состязания по физподготовке пройдут 26 апреля и начнутся в 16:00 в парке «Красная Пресня».
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