Хмуро, дождливо и ветрено — шоссейная гонка в идеальных условиях!

Дорога «Азово-Звонарёв Кут» в минувшие выходные — 21 и 22 апреля — должна была встретить участников первенства Омской области по шоссейным гонкам (спортсмены до 18 лет). Субботняя часть программы, представленная гонками с раздельного старта, завершилась, как и было запланировано. А вот групповые гонки днем позже пришлось отменить из-за проблем согласовательного характера.

В общей сложности на старт 21 апреля вышло 76 гонщиков от 9 (Варвара Воронченко) до 59 (Владимир Зырянов) лет. Взрослые и ветераны выступали вне зачета, а юные гонщики «Омского велоцентра» и СДЮСШОР №8 были разведены по группам 13-14, 15-16 и 17 лет.

Индивидуальную гонку, которая сама по себе вещь непростая, спортсмены проехали далеко не в тепличных условиях. Пасмурная погода, моросящий дождь и порывы ветра могут испортить настроение любому, а во многих видах спорта — привести к отмене соревнований. В шоссейных гонках всё наоборот. Тренеры со стажем и вовсе говорят: «чем хуже, тем лучше»! Только так рождаются всепогодные гонщики, готовые ехать «многодневки» и в жару и в стужу.

Длина «разделки» для гонщиков всех возрастов составила 15 км. Среди девушек 13-14 лет дистанцию быстрее всех завершила Екатерина Разливинская (34 минуты 59 секунд), а у ребят того же возраста — Ярослав Федонькин (28.14). У девушек 15-16 лет отлично справилась с задачей Полина Мазурчикова (29.25), а у парней — Сергей Рябов (25.27). Среди юниоров безоговорочно лучшим стал 17-летний мастер спорта на треке Виктор Инкеев, на три с половиной минуты опередивший ближайшего преследователя (23.51).

Любопытно, что Инкеев, который был быстрее всех участников первенства области, по факту показал в Азово лишь 6-й результат, если сравнивать его время с «внезачетными» протоколами участников-мужчин. Опередить перспективного гонщика смогли в частности серьезные омские ветераны, мастера спорта международного класса — 45-летний Дмитрий Мурашко (20.04) и 59-летний (!) Владимир Зырянов (23.48).

Судя по секундам Мурашко — победителя первенства мира 1991 года — он настроен на очень плодотворный сезон. Напомним, в 2017 году ветеран и успешный бизнесмен выиграл в Омске и гонку-критериум на «Мемориале Комнатова», и главный соревновательный заезд «ВелоОмска». В текущем сезоне Дмитрий уже открыл счет крупным победам, став лучшим на международной гонке Tour de Bintan в Индонезии.