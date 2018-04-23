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19 животных, которые сделают ваш день немного добрее
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19 животных, которые сделают ваш день немного добрее 

Ридус 2 часа назад
Общение с животными — пожалуй, самый лучший способ снять стресс и зарядиться хорошим настроением на весь день.
В нашей сегодняшней подборке вы найдете умилительных зверей на любой вкус: от вомбата до хамелеона. И все — само очарование.
1. Самая милая дактилоскопия 2. Будь здоров! 3. Ничего необычного, просто теленок с ушами кролика 4. Маленький крокодил на солнышке 5. Еще одни прекрасные уши. На сей раз свои 6. Ах, эти честные глаза! 7. Мейн-кун и снежные ванны 8. Маленький фламинго обретает себя 9. Счастливая мамочка 10. Кот-ученый. Без цепи, но в жилетке 11. Педикюр для вомбата 12. Мы могли бы играть в кино… 13. Обещанный ежик. Зевает 14. Ну как такого не простить? 15. Маленький хамелеон 16. Очаровательный лисо-пес 17. Влюбляющий взгляд 18. Пушистый помощник 19. К лету готов!
Зарядились позитивом? Теперь можно почитать, как и почему видео с котикам снимают стресс. А еще посмотрите на кота, влюбленного в обогреватель.
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