Финал Спартакиады по гиревому спорту пройдет в комплексе «На таганке»

В Физкультурно-оздоровительном комплексе «На Таганке» 5 мая пройдет финальный этап по гиревому спорту Московской комплексной Спартакиады «Спорт для всех».

Для начала представители команд должны пройти предварительную регистрацию. Процедура начнется 3 мая в 11:00.

В соревнованиях поучаствуют как мужчины, так и женщины. Все участники посостязаются в двоеборье в разных весовых категориях. Упражнения данной дисциплины включают в себя толчок и рывок, сообщили на сайте комплекса.

Спортсмены, вошедшие в тройку призеров по итогам финала, обязуются выступить в городском этапе соревнований по гиревому спорту.

Все запланированные мероприятия состоятся по адресу: улица Рабочая, дом 30, строение 3. Финал начнется в 12:00. Вход свободный.