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Финал Спартакиады по гиревому спорту пройдет в комплексе «На таганке»
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Финал Спартакиады по гиревому спорту пройдет в комплексе «На таганке» 

Управа Таганского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
В Физкультурно-оздоровительном комплексе «На Таганке» 5 мая пройдет финальный этап по гиревому спорту Московской комплексной Спартакиады «Спорт для всех».
Для начала представители команд должны пройти предварительную регистрацию. Процедура начнется 3 мая в 11:00.
В соревнованиях поучаствуют как мужчины, так и женщины. Все участники посостязаются в двоеборье в разных весовых категориях. Упражнения данной дисциплины включают в себя толчок и рывок, сообщили на сайте комплекса.
Спортсмены, вошедшие в тройку призеров по итогам финала, обязуются выступить в городском этапе соревнований по гиревому спорту.
Все запланированные мероприятия состоятся по адресу: улица Рабочая, дом 30, строение 3. Финал начнется в 12:00. Вход свободный.
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