В Калининграде таможенники ожидают увеличения в четыре раза нагрузки на пункты пропуска

Мой Калининград. В Калининграде с 16 по 28 июня состоятся четыре матча группового этапа мундиаля: Хорватия-Нигерия, Сербия-Швейцария, Испания-Марокко, Англия-Бельгия.

Болельщики, гости и участники команд будут прибывать через 13 пунктов пропуска в регионе деятельности Калининградской областной таможни, среди которых — восемь автомобильных, три железнодорожных, а также морской и воздушный.

Исполняющий обязанности начальника Калининградской областной таможни Вадим Бобрович на всероссийском совещании с руководящим составом таможенных органов (дату и место события пресс-служба областной таможни, как там водится, не назвала) доложил о ее готовности к работе в условиях увеличенной нагрузки во время проведения в Калининграде матчей чемпионата мира по футболу.

Ожидается, что в периоды проведения игр нагрузка на пункты пропуска возрастет в 4 раза. В процессе подготовки к мундиалю таможня оснащает дополнительные места прибытия болельщиков, проводит обучение личного состава, отрабатывает процедуры пропуска граждан, товаров и транспортных средств.

Во избежание возникновения очередей и нештатных ситуаций на границе Калининградская областная таможня совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Калининградской области провели деловые игры в наиболее загруженных пунктах пропуска — МАПП Багратионовск, МАПП Мамоново-2 (польское направление) и МАПП Чернышевское (литовское направление).

Отрабатывалась возможность применения реверсивного движения — использование полос встречного направления.

Обеспечение качественной работы российской части пунктов пропуска невозможно без синхронизации работы с сопредельными сторонами. Основной поток ожидается на польском направлении, поэтому контакты с таможенной и пограничной службами Польши в рамках подготовки к чемпианату мира по футболу носят регулярный характер.

«Российская таможня заранее передаст польской стороне бланки пассажирской таможенной декларации для того, чтобы иностранцы могли заполнить ее заблаговременно, тем самым сократив время, затрачиваемое на проведение таможенного контроля на российской стороне», — сообщил Вадим Бобрович.

Для удобства гостей чемпионата крупнейший в Калининградской области пункт пропуска Мамоново-2 включен в пилотный проект по возмещению НДС. На таможенном посту оборудовано рабочее место, где инспектор сможет подтвердить факт вывоза товаров по системе TAX FREE, прокомментировал собкору в Калининграде сегодня, 23 апреля 2018 года, в управлении областной таможни.

Вадим Бобрович прокомментировал: «Кроме организационных и технических мероприятий, в таможне проведена работа с личным составом. Должностные лица таможенных постов прошли обучение английскому языку. Теперь в каждой смене будут работать инспекторы, владеющие английским языком на достаточном уровне».