Продажу алкоголя в Москве начнут ограничивать накануне ЧМ по футболу

Продажу алкоголя в Москве ограничат не только в дни проведения Чемпионата мира по футболу, но и в дни перед матчами. Об этом сообщил замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции российской столицы Кирилл Малышкин, пишет «Интерфакс».

«Органами исполнительной власти определены границы территорий в пределах которых будут введены запреты на продажу и потребление алкогольной продукции, напитков в стеклянной таре, в том числе при оказании услуг общественного питания, накануне проведения матча ЧМ по футболу и в день его проведения», — рассказал Малышкин.

Он также отметил, что для помощи нетрезвым болельщикам будут разработаны специальные меры. В частности, власти Москвы определят перечь больниц и поликлиник, где им окажут медицинскую помощь.

Ожидается, что на чемпионат мира в Россию приедут более полутора миллионов иностранных болельщиков. Это на треть больше, чем на прошлом мундиале в Бразилии.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ