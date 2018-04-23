Ещё
Атте Охтамаа: «Я очень хочу остаться в Казани. Счастлив здесь»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Атте Охтамаа: «Я очень хочу остаться в Казани. Счастлив здесь» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «Ак Барса» Атте Охтамаа рассказал, что провел в Казани два прекрасных сезона и хочет играть за команду и дальше. Действующий контракт финна истекает 30 апреля 2018 года.
— Ощущения от победы в Кубке Гагарина? Невероятные. Я провел два чудесных сезона в Казани. Я счастлив! У меня самые фантастические эмоции после победы. Спасибо нашим болельщикам. Я знаю, что «Ак Барс» тепло относится к финским хоккеистам. И хочу сказать, что финны тоже очень любят играть в Казани, — приводит официальный сайт клуба слова финна. — Будущий сезон? Я очень хочу остаться. Я очень счастлив здесь.
Охтамаа играет за «Ак Барс» с 2016 года. В текущем розыгрыше Кубка Гагарина финн сыграл 19 матчей и набрал 6 (1+5) очков. По итогам финальной серии с ЦСКА (4:1) Охтамаа был признан лучшим защитником.
Спорт-Экспресс: последние новости
В PES 2018 перед ЧМ-2018 обновят лица Азара и Гвюдмундссона Кейперс рассудит "Баварию" и "Реал" в полуфинале Лиги чемпионов Роман Павлюченко: "Сказать, что "Спартак" сто процентов обыграет "Ахмат", я не могу"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как подросток убил российскую чемпионку73
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе2
Россия заработает на футболе миллиарды долларов120
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение