Школьники Преображенки поучаствовали в соревнованиях

Городской водноспортивный фестиваль прошел в это воскресенье в нашем районе. Голубые дорожки для заплывов школьных команд подготовил Дворец творчества детей и молодежи «Преображенский».

Соревнования проходили в личном и командном зачетах среди девушек и юношей в трех возрастных категориях. Участниками заплыва стали юные школьники-спортсмены от 10 до 18 лет.

Заданием для самых юных спортсменов было проплыть водным стилем 25 метров. Ребята постарше плавали на дистанцию в 50 метров. После личного первенства прошла командная эстафета на стометровку. У ней участвовали команды в составе четырех пловцов — девушек и юношей было одинаковое количество.

Победителям и призерам достались кубки и грамоты от Центра патриотического воспитания и школьного спорта столичного департамента образования.