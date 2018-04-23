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Школьники Преображенки поучаствовали в соревнованиях
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Школьники Преображенки поучаствовали в соревнованиях 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Городской водноспортивный фестиваль прошел в это воскресенье в нашем районе. Голубые дорожки для заплывов школьных команд подготовил Дворец творчества детей и молодежи «Преображенский».
Соревнования проходили в личном и командном зачетах среди девушек и юношей в трех возрастных категориях. Участниками заплыва стали юные школьники-спортсмены от 10 до 18 лет.
Заданием для самых юных спортсменов было проплыть водным стилем 25 метров. Ребята постарше плавали на дистанцию в 50 метров. После личного первенства прошла командная эстафета на стометровку. У ней участвовали команды в составе четырех пловцов — девушек и юношей было одинаковое количество.
Победителям и призерам достались кубки и грамоты от Центра патриотического воспитания и школьного спорта столичного департамента образования.
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