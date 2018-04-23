Ещё
Павлюченко: если позовут в «Спартак-2», не откажусь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Павлюченко: если позовут в «Спартак-2», не откажусь 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко рассказал о планах продолжить карьеру профессионального футболиста.
«Честно — если позовут в «Спартак-2», не откажусь. Хотя уже говорил, что первый дивизион — не приоритет, но тем не менее. Команда не чужая, а ещё важно, что это Москва. Куда-то уезжать из Москвы особого желания нет. Именно поэтому и оказался в «Арарате». Если бы «Арарат» был, не знаю, в Санкт-Петербурге или ещё каком-нибудь другом городе, не пошёл бы. Для меня было принципиально, что это московская команда.
Тренировать — это уже совсем другая ситуация. Тут особого выбора не остаётся. Но до того, как тренировать, нужно ещё несколько лет учиться. Так далеко не буду загадывать», — цитирует Павлюченко Prosm.club.
Чемпионат.com: последние новости
Хмуро, дождливо и ветрено — шоссейная гонка в идеальных условиях! Виктор Альварес: Слава Богу, что за участие Дзюбы было заплачено Сергей Веденеев: За ЦСКА опыт? Эти опытные игроки уже еле ходят по полю
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как подросток убил российскую чемпионку74
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе2
Россия заработает на футболе миллиарды долларов120
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение