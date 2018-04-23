Павлюченко: если позовут в «Спартак-2», не откажусь

«Честно — если позовут в «Спартак-2», не откажусь. Хотя уже говорил, что первый дивизион — не приоритет, но тем не менее. Команда не чужая, а ещё важно, что это Москва. Куда-то уезжать из Москвы особого желания нет. Именно поэтому и оказался в «Арарате». Если бы «Арарат» был, не знаю, в Санкт-Петербурге или ещё каком-нибудь другом городе, не пошёл бы. Для меня было принципиально, что это московская команда.

Тренировать — это уже совсем другая ситуация. Тут особого выбора не остаётся. Но до того, как тренировать, нужно ещё несколько лет учиться. Так далеко не буду загадывать», — цитирует Павлюченко Prosm.club.