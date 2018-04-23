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Бегуны ТиНАО освоили Вороновскую трассу
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Бегуны ТиНАО освоили Вороновскую трассу 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: С. Голубев
Вчера на набережной декоративного пруда в посёлке ЛМС поселения Вороновское состоялись Окружные отборочные соревнования по кроссу в рамках Московской межокружной Спартакиады «Спорт для всех»".
Несмотря на довольно таки прохладный день, в Вороновском собралось немало желающих проверить сои силы в беге. Участникам предстояло преодолеть дистанции в 1 и 2 км.
По словам одного из организаторов забега, директора ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. Москвы» Москомспорта Сергея Голубева, погода не помешала спортсменам. На соревнования собралось порядка 140 участников из городских округов и поселений Новой Москвы.
— Дистанция проходила по живописному месту вокруг озера поселка ЛМС и не смотря на прохладную погоду, все участники получили удовольствие от бега и заряд бодрости на предстоящую длинную рабочую неделю.
Напомним, что 2 мая в Вороновском состоятся традиционные весенние соревнования по спортивной ходьбе «Вороновская миля». Начало в 11.00
Администрация поселения Вороновское: последние новости
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