Бегуны ТиНАО освоили Вороновскую трассу

Вчера на набережной декоративного пруда в посёлке ЛМС поселения Вороновское состоялись Окружные отборочные соревнования по кроссу в рамках Московской межокружной Спартакиады «Спорт для всех»".

Несмотря на довольно таки прохладный день, в Вороновском собралось немало желающих проверить сои силы в беге. Участникам предстояло преодолеть дистанции в 1 и 2 км.

По словам одного из организаторов забега, директора ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. Москвы» Москомспорта Сергея Голубева, погода не помешала спортсменам. На соревнования собралось порядка 140 участников из городских округов и поселений Новой Москвы.

— Дистанция проходила по живописному месту вокруг озера поселка ЛМС и не смотря на прохладную погоду, все участники получили удовольствие от бега и заряд бодрости на предстоящую длинную рабочую неделю.

Напомним, что 2 мая в Вороновском состоятся традиционные весенние соревнования по спортивной ходьбе «Вороновская миля». Начало в 11.00