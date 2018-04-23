Александр Кожевников: «На Евротуре проигрывали в одну шайбу, но вот проблема — забивать не можем»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» результаты последнего этапа Евротура, в котором сборная России впервые в истории уступила во всех трех матчах. Напомним, что с 4 по 20 мая в Дании состоится чемпионат мира.

— Что сейчас относится к этим результатам серьезно? Произошла смена тренера в сборной. Воробьев придерживается новой тенденции — не все игроки еще в сборной. Поэтому трудно сразу войти в новую тактику, для этого нужно время. Если бы подготовка велась полгода, то они бы понимали, что и как. Так что это нормально — будем смотреть, что будет на ЧМ. Впереди еще две недели — есть время для того, чтобы собрать команду, — отметил Кожевников.

— Не вызывает ли опасение позиция центрфорвардов с учетом отсутствия Шипачева и микротравмы Дацюка?