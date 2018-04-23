Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» результаты последнего этапа Евротура, в котором сборная России впервые в истории уступила во всех трех матчах. Напомним, что с 4 по 20 мая в Дании состоится чемпионат мира.
— Что сейчас относится к этим результатам серьезно? Произошла смена тренера в сборной. Воробьев придерживается новой тенденции — не все игроки еще в сборной. Поэтому трудно сразу войти в новую тактику, для этого нужно время. Если бы подготовка велась полгода, то они бы понимали, что и как. Так что это нормально — будем смотреть, что будет на ЧМ. Впереди еще две недели — есть время для того, чтобы собрать команду, — отметил Кожевников.
— Не вызывает ли опасение позиция центрфорвардов с учетом отсутствия Шипачева и микротравмы Дацюка?
— Дацюк на ЧМ будет играть, ему просто дали отдохнуть. У него тяжелый сезон был, Олимпиада… Паша — лидер сборной, так что все будет нормально. К тому же у нас есть два центральных в ЦСКА и «Ак Барсе». По игрокам трудно говорить, потому тренер подбирает их под свое видение хоккея. Сейчас можно дать отдохнуть ребятам, которые провели финал Кубка Гагарина. В целом в Чехии счета у нас небольшие — проигрывали всего в одну шайбу. Забивать не можем — вот это проблема. Как и с большинством — с ним еще на Олимпиаде было не очень. А большинство в современном хоккее — одна из главных вещей. (Игорь НОВИКОВ)