Первой на ЧМ-2018 в Россию приедет сборная Ирана

Сборная Ирана по футболу станет первой командой, которая приедет в Россию для участия в Чемпионате мира — 2018 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Планируется, что иранские спортсмены, которые во время проведения турнира будут базироваться в подмосковной Баковке, прибудут на территорию России за девять дней до старта ЧМ-2018 — 5 июня.

«Нам очень приятно, что Подмосковье встретит первого гостя чемпионата мира по футболу. Не сомневаемся в том, что сборная Ирана высоко оценит предоставленные условия для подготовки. База в Баковке уже давно зарекомендовала себя с лучшей стороны. Она является домашней для футбольного клуба «Локомотив» , который идет на первом месте в чемпионате России. Уверен, что зарубежным гостям будет комфортно готовиться к матчам мирового первенства у нас в Подмосковье», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков , слова которого приводятся в сообщении.

В региональном Минспорте добавили, что хотя Подмосковье не примет матчи чемпионата, на территории региона во время турнира помимо Ирана будут базироваться сборные Аргентины, Бельгии, Мексики, Перу, Португалии, России, Туниса, и Франции.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.