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Турнир «Первый рыцарь» собрал лучших бойцов столицы
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Турнир «Первый рыцарь» собрал лучших бойцов столицы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
23 апреля в Москве прошел 4 турнир по историческому фехтованию «Первый рыцарь».
Мероприятие, собирающее на ристалище множество представителей ролевого и реконструкторского движения города и других регионов, проводится уже в четвёртый раз. И количество участников с каждым разом увеличивается. Неудивительно, ведь здесь есть площадки даже для самых искушенных любителей помахать мечом.
— Это мой второй турнир, и я уже завоевал медали в четырёх номинациях— рассказывает юный воспитанник московского клуба исторической реконструкции " Гастингс " Андрей Ратников. — Очень нравится то, что здесь можно попробовать любой вид состязаний.
А соревнований действительно много: в зале есть и ристалище для поединков, и площадка для массовых боёв. Несмотря на то, что основная масса участников — реконструкторы, здесь нашлось место и для увлекающихся ролевыми играми: в номинации «Великолепная семерка» две группы по семь человек сходятся стенка на стенку, чтобы выяснить, чья команда сильнее. Зрителей сюда пускают бесплатно, поэтому в зале яблоку некуда упасть: москвичам интересно, кто же они— реконструкторы и ролевики.
— У нашей «тусовки» в последнее время сформировалась своя самобытная культура. — рассказал «ВМ» руководитель клуба «Гастингс» Дмитрий Локтев. -Внутри движения существуют свои песни, крылатые фразы, и даже собственные блогеры. Поэтому неудивительно, что на нас обратили внимание.
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