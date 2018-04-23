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Мутко: 5 июня в Россию прибывает первая команда — сборная Ирана
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Мутко: 5 июня в Россию прибывает первая команда — сборная Ирана 

Чемпионат.com 1 час назад
Вице-премьер РФ Виталий Мутко в рамках семинара-совещания по вопросам подготовки городов к приёму национальных сборных команд-участниц чемпионата мира в «Лужниках» рассказал о предстоящем турнире. «Мы практически семь лет готовились к чемпионату мира и вышли на финишную прямую. Уже 5 июня в Россию прибывает первая команда — сборная Ирана. Может, мы хотели сделать и больше, учли ваши пожелания. Но у нас были финансовые ограничения. Была большая программа, плоды которой останутся регионам. Сейчас видно, сколько людей вовлечено в этот процесс и сколько было сделано.
Вовлечённость регионов в этот проект велика. Это отмечают и коллеги из ФИФА. Кто когда-то проводил маленький сабантуйчик, понимает — это уже другой уровень взаимодействия. В каждом регионе у нас будут операционные штабы, и каждый будет слышать, что и где происходит. До последнего финального свистка все регионы и службы в одной команде. Если где-то будет сбой, отвечать будем вместе. Никто никого не должен подвести — это главное», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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