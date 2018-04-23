Леандро Паредес: Рад, что с голом с углового все получилось, как изначально планировал 

Самый яркий матч сезона: Козловскому надо снять кино про «Зенит» — «Арсенал»
— Все так и было задумано? — Да! Крутил прямо в ворота. Рад, что все получилось, как изначально планировал.
— Такое впечатление, что во время подачи угловых нечто подобное вы хотели исполнить еще в предыдущем матче с «Динамо»? — Вы правы. Причем пытался сделать это дважды. Выходит, что получилось только на третий раз, но уже в Туле.
— Подолгу отрабатываете такие удары на тренировках? — Вовсе нет. Просто решил попробовать и в итоге получилось.
— Второй раз повторить такой трюк будет труднее, или все равно продолжите попытки? — Понятно, что не только мы изучаем соперников — нас тоже все смотрят. Поэтому в следующий раз застать таким угловым кого-то врасплох будет сложно. И в первую очередь вратарей. Но периодически все равно собираюсь пробовать. Надо только нужный момент подыскать, — сказал Паредес в интервью «Матч ТВ».
Напомним, аргентинский полузащитник забил гол прямым ударом с углового на 36-й минуте матча. Игра завершилась со счетом 3:3. У «Зенита» дубль сделал Далер Кузяев, а в составе «Арсенала» отличились Игорь Горбатенко, Сергей Ткачев и Артем Дзюба. С 77-й минуты петербуржцы играли в большинстве после удаления Горбатенко за две желтые карточки.
Команда Роберто Манчини занимает четвертое место в таблице РФПЛ, имея в активе 49 очков. В следующем туре сине-бело-голубые встретятся дома с ЦСКА. Матч пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 29 апреля и начнется в 16:30.