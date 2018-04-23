Леандро Паредес: Рад, что с голом с углового все получилось, как изначально планировал

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— Все так и было задумано? — Да! Крутил прямо в ворота. Рад, что все получилось, как изначально планировал.

— Такое впечатление, что во время подачи угловых нечто подобное вы хотели исполнить еще в предыдущем матче с «Динамо»? — Вы правы. Причем пытался сделать это дважды. Выходит, что получилось только на третий раз, но уже в Туле.

— Подолгу отрабатываете такие удары на тренировках? — Вовсе нет. Просто решил попробовать и в итоге получилось.

— Второй раз повторить такой трюк будет труднее, или все равно продолжите попытки? — Понятно, что не только мы изучаем соперников — нас тоже все смотрят. Поэтому в следующий раз застать таким угловым кого-то врасплох будет сложно. И в первую очередь вратарей. Но периодически все равно собираюсь пробовать. Надо только нужный момент подыскать, — сказал Паредес в интервью «Матч ТВ».