ФК «Тосно» намерен организовать бесплатный проезд для болельщиков на финал Кубка России

МОСКВА, 25 апреля. / ТАСС /. Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области собирается организовать для своих болельщиков бесплатный проезд на поезде на финал Кубка России, который пройдет в Волгограде 9 мая. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

"Мы занимаемся вопросом проезда, хотим сделать организованный приезд болельщиков. Думаем выкупить два вагона поезда и сделать бесплатные билеты для желающих — получается, будет бесплатный проезд и бесплатный пропуск на матч. Плюс летит борт правительства Ленинградской области, на котором будет три возраста детей — победителей «Кожаного мяча». О точном количестве пока говорить не могу", — сказал Матюшенко.