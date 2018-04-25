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ФК «Тосно» намерен организовать бесплатный проезд для болельщиков на финал Кубка России
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ФК «Тосно» намерен организовать бесплатный проезд для болельщиков на финал Кубка России 

ТАСС 30 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области собирается организовать для своих болельщиков бесплатный проезд на поезде на финал Кубка России, который пройдет в Волгограде 9 мая. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.
"Мы занимаемся вопросом проезда, хотим сделать организованный приезд болельщиков. Думаем выкупить два вагона поезда и сделать бесплатные билеты для желающих — получается, будет бесплатный проезд и бесплатный пропуск на матч. Плюс летит борт правительства Ленинградской области, на котором будет три возраста детей — победителей «Кожаного мяча». О точном количестве пока говорить не могу", — сказал Матюшенко.
В финальном матче Кубка России «Тосно» сыграет с курским «Авангардом». Ранее вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко рассказал, что вход на финальную игру, возможно, будет бесплатным.
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