Мутко: вход на финал Кубка России, скорее всего, будет свободным

Вход на финал Кубка России по футболу между курским «Авангардом» и «Тосно» из Ленинградской области будет, скорее всего, свободным, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко Финал Кубка России пройдет в Волгограде 9 мая, трофей разыграют курский «Авангард» и «Тосно» из Ленинградской области. Начало матча в 19:00 мск. "Народный финал! Как видим, у каждого клуба есть возможность (дойти до финала Кубка России). Пример Курска как раз об этом. Какой есть финал — такой и есть. Будем организовывать всё на высшем уровне. Скорее всего, сделаем свободный вход. Чтобы кого-то где-то представлять, надо получить допуск от УЕФА ", — сказал Мутко журналистам.