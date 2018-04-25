«Тосно» организует бесплатный проезд и билеты на финал Кубка России

«Тосно» планирует предоставить своим болельщикам возможность бесплатного проезда на финальный матч Кубка России против курского «Авангарда». Об этом рассказал генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко , слова которого приводит ТАСС

"Мы занимаемся вопросом проезда, хотим сделать организованный приезд болельщиков", — сказал Матюшенко.

По словам гендиректора, также команда планирует предоставить бесплатные билеты.

"Думаем выкупить два вагона поезда и сделать бесплатные билеты для желающих — получается, будет бесплатный проезд и бесплатный пропуск на матч. Плюс летит борт правительства Ленинградской области, на котором будет три возраста детей — победителей «Кожаного мяча». О точном количестве пока говорить не могу", — добавил он.

Финальная встреча Кубка России состоится 9 мая на «Волгоград Арене», в 19:00 по московскому времени. На стадии полуфинала «Тосно» одолел московский "Спартак" , а «Авангард» был сильнее ярославского «Шинника».