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Аналитики: «Атлетик» Б прервёт безвыигрышную серию в матче Примеры с «Леванте»
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Аналитики: «Атлетик» Б прервёт безвыигрышную серию в матче Примеры с «Леванте» 

Чемпионат.com 1 час назад
Букмекеры назвали фаворита матча 34-го тура Примеры «Атлетик» Б — «Леванте», который пройдёт сегодня, 23 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. Хозяева не могут выиграть на протяжении двух матчей.
Букмекеры считают фаворитом «Атлетик» и предлагают поставить на хозяев за 1.67. Шансы «Леванте» на победу оценены коэффициентом 5.50. Поставить на ничью можно за 3.75.
По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.00, а на ТМ 2,5 гола — за 1.75.
Вероятность того, что обе команды забьют, оценена в 2.00. Самые вероятные авторы голов — Ариц Адурис (2.20) и Иньяки Уильямс (2.60).
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