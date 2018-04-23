Аналитики: «Атлетик» Б прервёт безвыигрышную серию в матче Примеры с «Леванте»

Букмекеры назвали фаворита матча 34-го тура Примеры «Атлетик» Б — «Леванте», который пройдёт сегодня, 23 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. Хозяева не могут выиграть на протяжении двух матчей.

Букмекеры считают фаворитом «Атлетик» и предлагают поставить на хозяев за 1.67. Шансы «Леванте» на победу оценены коэффициентом 5.50. Поставить на ничью можно за 3.75.

По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.00, а на ТМ 2,5 гола — за 1.75.