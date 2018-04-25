На «Вахту Памяти» в Псков приедут 280 поисковиков их разных регионов России

ПСКОВ, 25 апреля. / ТАСС /. Число поисковиков, которые в 2018 году приедут в Псков на «Вахту Памяти», составило 280 человек, что почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее — 210. Об этом сообщил ТАСС руководитель псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След Пантеры» Геннадий Корольков.

В среду в Пустошкинском районе Псковской области открылся поисковый сезон по выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны. В течение двух недель участники движения «Вахта Памяти» будут проводить экспедиции. В годы войны через территорию области проходил оборонительный рубеж немецких войск «Линия Пантеры», ее опорными пунктами были Остров и Псков. В 1944 году советские войска прорвали «Линию Пантеры» южнее Острова, положив начало Псковско-Островской наступательной операции.

"Мы идем по следам третьей ударной армии, 150 стрелковой Идрицкой дивизии, которая водрузила Знамя Победы над Рейхстагом. Она здесь принимала активное участие в наступлении, вела ожесточенные бои на этой территории в Пустошкинском районе. Порядка 280 человек у нас в этом году будет на «Вахте Памяти», у нас число участников каждый год увеличивается, отряды новые приходят, [в этом году] отряды прибудут из Белоруссии и Казахстана, уже прибыл отряд из Ямало-Ненецкого автономного округа. Москва будет, Санкт-Петербург, 32 человека приехали из Челябинска, там два отряда даже, приехали [поисковики] из Свердловской области", — сказал собеседник агентства.

В 2017 году областная поисковая «Вахта Памяти» проходила в Локнянском районе. В ходе работ удалось поднять останки 105 бойцов, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. «В этом году сколько найдем, все будут перезахоронены с воинскими и духовными почестями. Перезахоронение у нас будет

8 мая», — уточнил Корольков.

Псковская областная общественная поисковая организация «След Пантеры» существует в регионе с 1994 года. За это время поисковики обнаружили и перезахоронили более 15 тыс. воинов. Из них удалось установить личности 989 бойцов.