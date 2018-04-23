Денис Бояринцев: «Глушаков не первый раз получает критику. Он справится»

— «Спартак» сумеет после Кубка подойти к матчу в оптимальном состоянии?

— Было дополнительное время, нагрузку ребята получили приличную. Но при грамотной подготовке, после пары тонизирующих занятий и одного выходного дня, футболисты должны восстановиться. Тем более играют дома, обойдутся без лишних перелетов. Скорее психологически надо прийти в себя. Очень обидно вылететь после серии пенальти и не попасть в финал. Повторю, физически команда будет готова. Главное, забыть поражение от «Тосно».

— Глушаков должен выйти с первых минут, как считаете?

— А почему нет? Он в полуфинале Кубка создал несколько голевых моментов, правда, жаль, что не забил. Но, не думаю, что Каррера будет держать в запасе Дениса из-за того, что тот не реализовал решающий пенальти.

— Не повлияет ли на Дениса критика?

— У него с психикой все в порядке. Это опытный футболист, которого критикуют не в первый раз. Думаю, спокойно справится с давлением, выйдет на поле и будет полезен.

— Каким станет итог встречи с «Ахматом»?

— «Спартаку» часто удается после неудачных матчей исправиться в следующих играх. Москвичи, скорее всего, победят с минимальным счетом. Но грозненцы могут пободаться, команда находится в хорошей форме, тем более ее возглавил бывший спартаковец Ледяхов, у которого, думаю, будет дополнительная мотивация. (Арман МКРТЧЯН)

Спартак М — Ахмат