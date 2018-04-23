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Денис Бояринцев: «Глушаков не первый раз получает критику. Он справится»
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Денис Бояринцев: «Глушаков не первый раз получает критику. Он справится» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев оценил шансы москвичей в сегодняшнем матче 27-го тура премьер-лиги с «Ахматом».
— «Спартак» сумеет после Кубка подойти к матчу в оптимальном состоянии?
— Было дополнительное время, нагрузку ребята получили приличную. Но при грамотной подготовке, после пары тонизирующих занятий и одного выходного дня, футболисты должны восстановиться. Тем более играют дома, обойдутся без лишних перелетов. Скорее психологически надо прийти в себя. Очень обидно вылететь после серии пенальти и не попасть в финал. Повторю, физически команда будет готова. Главное, забыть поражение от «Тосно».
— Глушаков должен выйти с первых минут, как считаете?
— А почему нет? Он в полуфинале Кубка создал несколько голевых моментов, правда, жаль, что не забил. Но, не думаю, что Каррера будет держать в запасе Дениса из-за того, что тот не реализовал решающий пенальти.
— Не повлияет ли на Дениса критика?
— У него с психикой все в порядке. Это опытный футболист, которого критикуют не в первый раз. Думаю, спокойно справится с давлением, выйдет на поле и будет полезен.
— Каким станет итог встречи с «Ахматом»?
— «Спартаку» часто удается после неудачных матчей исправиться в следующих играх. Москвичи, скорее всего, победят с минимальным счетом. Но грозненцы могут пободаться, команда находится в хорошей форме, тем более ее возглавил бывший спартаковец Ледяхов, у которого, думаю, будет дополнительная мотивация. (Арман МКРТЧЯН)
Спартак М — Ахмат
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