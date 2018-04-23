Федор Смолов: «На ЧМ-2018 готов брать на себя больше ответственности»

Форвард сборной России Федор Смолов сожалеет, что его партнер по национальной команде Александр Кокорин не сможет сыграть на домашнем чемпионате мира из-за травмы крестообразных связок. Вместе с тем, нападающий отметил, что готов брать на себя больше ответственности на поле.

— Очень расстроен, что Саша получил такую серьезную травму, — цитирует официальный сайт ФИФА Смолова. — Мы давно знакомы, еще в детстве выступали за одну команду. Играть с ним всегда очень комфортно, и сейчас было время наладить связь на поле к чемпионату мира, жаль, что так вышло…

Но я готов к тому, что придется брать на себя больше ответственности на поле. Я из тех футболистов, кто занимает активную позицию, кто неравнодушен к результату. Хотел бы, чтобы этот результат на ЧМ-2018 был максимально высоким. Тем более речь идет о домашнем турнире, мы можем рассчитывать на поддержку всей страны, да и группа нам досталась не такая сильная. Да, Уругвай — одна из ведущих сборных в мире. Благо игра с Уругваем — для нас заключительная в группе и можем решить все свои задачи в первых двух турах. Я настроен оптимистично.

Самый топ — Суарес. Давно наблюдаю за ним. Помимо того, что он забивает и отдает, сколько же он еще черновой работы проделывает, сколько пользы приносит команде, как прессингует защитников, как провоцирует соперника, как открывается!

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.