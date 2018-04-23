Директор ГБУ «Жилищник» рассказал о предпринятых после смерти московской школьницы мерах

В подведомственном местному «Жилищнике» районе Западное Дегунино заменят все мусорные площадки ‐ на более тяжелые, весом более тонны каждая. Об этом «360» рассказал директор ГБУ «Жилищник района Западное Дегунино», на чьей территории во время урагана плохо закрепленная конструкция у мусорных контейнеров убила школьницу.

По словам Максима Мартынова, уже определена организация, которая приедет и заменит в самое ближайшее время навес у мусорных контейнеров на основательное, крепкое бетонное сооружение. И здесь не будет больше крыш и металла, который сможет сорвать порыв ветра.

Был сильный порыв ветра, очень сильный. В городе была объявлена чрезвычайная ситуация… Там были установлены металлические щиты, которые были в землю, в асфальт… И контейнерная площадка была приварена, заварена. Сейчас она ограждена сигнальной лентой. Либо Следственный комитет будет забирать ее на экспертизу, либо будет производиться демонтаж этой контейнерной площадки и будет устанавливаться бетонная, тяжелая контейнерная площадка

— Максим Мартынов, директор ГБУ «Жилищник района Западное Дегунино».

Как рассказал «360» Максим Мартынов, в план работ на текущий 2018 год включена модернизация 22-х контейнерных площадок. На всех будут установлены бетонные сооружения, которые никакой ветер сдвинуть с места не сможет.

«Мы соболезнуем… Тоже близко к себе приняли то, что произошло… Очень тяжелая ситуация», — добавил директор «Жилищника.