Ещё
Директор ГБУ «Жилищник» рассказал о предпринятых после смерти московской школьницы мерах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Директор ГБУ «Жилищник» рассказал о предпринятых после смерти московской школьницы мерах 

360tv.ru 53 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В подведомственном местному «Жилищнике» районе Западное Дегунино заменят все мусорные площадки ‐ на более тяжелые, весом более тонны каждая. Об этом «360» рассказал директор ГБУ «Жилищник района Западное Дегунино», на чьей территории во время урагана плохо закрепленная конструкция у мусорных контейнеров убила школьницу.
По словам Максима Мартынова, уже определена организация, которая приедет и заменит в самое ближайшее время навес у мусорных контейнеров на основательное, крепкое бетонное сооружение. И здесь не будет больше крыш и металла, который сможет сорвать порыв ветра.
Был сильный порыв ветра, очень сильный. В городе была объявлена чрезвычайная ситуация… Там были установлены металлические щиты, которые были в землю, в асфальт… И контейнерная площадка была приварена, заварена. Сейчас она ограждена сигнальной лентой. Либо Следственный комитет будет забирать ее на экспертизу, либо будет производиться демонтаж этой контейнерной площадки и будет устанавливаться бетонная, тяжелая контейнерная площадка
— Максим Мартынов, директор ГБУ «Жилищник района Западное Дегунино».
Как рассказал «360» Максим Мартынов, в план работ на текущий 2018 год включена модернизация 22-х контейнерных площадок. На всех будут установлены бетонные сооружения, которые никакой ветер сдвинуть с места не сможет.
«Мы соболезнуем… Тоже близко к себе приняли то, что произошло… Очень тяжелая ситуация», — добавил директор «Жилищника.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате разгула стихии в Москве пострадали 12 человек. Одна девочка умерла в больнице: травмы она получила как раз на этой мусорной площадке, которую ураганный ветер сорвал с места в Западном Дегунине. Градоначальник выразил свои соболезнования родным школьницы.
360tv.ru: последние новости
Задержанный в Москве шпион раскрыл своих заказчиков Парень станцевал на капоте движущейся машины на Ставрополье Московская область первой примет гостей ЧМ‐2018
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончалась Нино Хурцидзе7
Как подросток убил российскую чемпионку118
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной7
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты устроили побоище на поле
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение