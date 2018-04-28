Антони Марсьяль может сменить «МанЮнайтед» на «Ювентус» 

Французский футболист "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль в ближайшее трансферное окно может перейти в итальянский «Ювентус». Сообщается, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо не заинтересован в услугах нападающего.
При этом отмечается, что «МЮ» отпустит игрока не меньше, чем за 50 миллионов евро, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на Calciomercato. Помимо туринцев на футболиста претендует и мюнхенская «Бавария», однако именно итальянский клуб наиболее продвинулся в работе над трансфером Марсьяля.
Напомним, что француз выступает за «МанЮнайтед» с 2015 года. За три сезона он принял участие в 133 играх и забил 36 голов.