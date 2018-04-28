Антони Марсьяль может сменить «МанЮнайтед» на «Ювентус»

При этом отмечается, что «МЮ» отпустит игрока не меньше, чем за 50 миллионов евро, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на Calciomercato. Помимо туринцев на футболиста претендует и мюнхенская «Бавария», однако именно итальянский клуб наиболее продвинулся в работе над трансфером Марсьяля.

Напомним, что француз выступает за «МанЮнайтед» с 2015 года. За три сезона он принял участие в 133 играх и забил 36 голов.