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Антони Марсьяль может сменить «МанЮнайтед» на «Ювентус»
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Антони Марсьяль может сменить «МанЮнайтед» на «Ювентус» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Французский футболист "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль в ближайшее трансферное окно может перейти в итальянский «Ювентус». Сообщается, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо не заинтересован в услугах нападающего.
При этом отмечается, что «МЮ» отпустит игрока не меньше, чем за 50 миллионов евро, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на Calciomercato. Помимо туринцев на футболиста претендует и мюнхенская «Бавария», однако именно итальянский клуб наиболее продвинулся в работе над трансфером Марсьяля.
Напомним, что француз выступает за «МанЮнайтед» с 2015 года. За три сезона он принял участие в 133 играх и забил 36 голов.
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