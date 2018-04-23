Спортсмены из Коптева отличились на боксерском турнире

С 13 по 15 апреля в спортивном комплексе «Молния» проходил турнир по боксу, посвящённый памяти Евгения Феофанова . Участие в нем приняли воспитанники секции тайского бокса при школе №1679 в Коптеве. Об этом сообщили в образовательном учреждении.

— Четверо представителей секции заняли первые места, также в нашей копилке одно второе и одно третье место среди подростков 2002-2003 и 2006-2007 годов рождения, — рассказал сотрудник администрации школы.

Помимо этого, боксеры из Коптева были отмечены специальным призом за лучшую технику. (ео)