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Национальная авиакомпания Катара стала титульным спонсором «Ромы» (фото)
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Национальная авиакомпания Катара стала титульным спонсором «Ромы» (фото) 

Советский спорт 44 минуты назад
Фото: SPORT24.ru
«Рома» объявила о заключении контракта с компанией Qatar Airways, логотип которой будет размещен на игровой форме команды.
Национальная авиакомпания Катара стала седьмым официальным спонсором в 90-летней истории клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона 2020/2021.
L’#ASRoma è lieta di annunciare @qatarairways come Main Global Partner e nuovo sponsor di maglia#GoingPlacesTogether pic.twitter.com/VJatNteRew
— AS Roma (@OfficialASRoma) April 23, 2018
Финансовые детали контракта не разглашаются, при этом сделка стала самой крупной в истории авиакомпании и клубного итальянского футбола.
Напомним, «Рома» занимает третье место в нынешнем чемпионате. На этой неделе команда сыграет с «Ливерпулем» в ½ финала Лиги чемпионов.
Добавим, что Qatar Airways также является титульным спонсором «Барселоны», а также партнером чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
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