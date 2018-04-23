Национальная авиакомпания Катара стала титульным спонсором «Ромы» (фото)

«Рома» объявила о заключении контракта с компанией Qatar Airways, логотип которой будет размещен на игровой форме команды.

Национальная авиакомпания Катара стала седьмым официальным спонсором в 90-летней истории клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона 2020/2021.

L’#ASRoma è lieta di annunciare @qatarairways come Main Global Partner e nuovo sponsor di maglia#GoingPlacesTogether pic.twitter.com/VJatNteRew

— AS Roma (@OfficialASRoma) April 23, 2018

Финансовые детали контракта не разглашаются, при этом сделка стала самой крупной в истории авиакомпании и клубного итальянского футбола.

Напомним, «Рома» занимает третье место в нынешнем чемпионате. На этой неделе команда сыграет с «Ливерпулем» в ½ финала Лиги чемпионов.

Добавим, что Qatar Airways также является титульным спонсором «Барселоны», а также партнером чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.