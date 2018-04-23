Виктор Альварес: Слава Богу, что за участие Дзюбы было заплачено

«Если бы до начала матча нам сказали, что мы сыграем вничью с »Зенитом» , мы были бы не против. Однако, судя по ходу встречи, у нас был шанс одержать победу.

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В итоге три наших гола привели к ничьей — и это неплохо, но я уверен, что мы могли забить «Зениту» и больше.

Слава богу, что за участие Дзюбы было заплачено, ведь он забил мяч, который принес нам ничью. Артем — очень важный игрок команды, и здорово, что ему позволили сыграть. Думаю, всем нам нравится встречаться с бывшими командами хотя бы потому, что это возможность увидеться с экс-одноклубниками», — цитирует Альвареса «Газета.Ru»

«Арсенал» после 27 игр занимает седьмое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 36 баллов. 28 апреля туляки сыграют дома с «Анжи».