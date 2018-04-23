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«Атлетико» определился с приоритетным кандидатом на замену Гризманну
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«Атлетико» определился с приоритетным кандидатом на замену Гризманну 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Мадридский «Атлетико» определился с приоритетным кандидатом на замену своему форварду Антуану Гризманну, который ближайшим летом с большой долей вероятности сменит команду.
Так, по сведениям испанской прессы, «матрасники» в качестве альтернативы французу намерены подписать нападающего лондонского «Челси» Альваро Морату. Первый контакт между «Атлетико» и 25-летним игроком «аристократов» уже состоялись.
В нынешнем сезоне Мората забил 14 мячей и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за «Челси».
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