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Артем Дзюба: «Если „Локомотив“ упустит титул чемпиона России, он запомнит это навсегда»
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Артем Дзюба: «Если „Локомотив“ упустит титул чемпиона России, он запомнит это навсегда» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба заявил, что у «Локомотива» есть все шансы выиграть титул чемпиона России в этом сезоне. Однако форвард добавил, что у "Спартак" может навязать конкуренцию «железнодорожникам».
— «Локомотив» — фаворит чемпионата России, все в его руках, — цитирует фоициальный сайт тульского клуба Дзюбу. — Шесть очков — огромное преимущество. С «Динамо» играют фактически дома, с «Ахматом» — дома. «Спартак» имеет шансы догнать, но «Локо» заслуживает чемпионство. Поражение от «Амкара» спутало карты, но опыт Семина поможет. Если упустят титул, на всю жизнь запомнят.
"Арсенал" держится на седьмой строчке турнирной таблицы РФПЛ, имея в активе 36 очков. «Локомотив» — первый (57).
Турнирная таблица РФПЛ — здесь
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