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Студенты ВГМХА лидируют в областной спартакиаде вузов
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Студенты ВГМХА лидируют в областной спартакиаде вузов 

Вологда.рф 1 час назад
29 баллов набрали студенты ВГМХА им. Верещагина по результатам соревнований по 14 видам спорта. Состязания проходят в течение учебного года в рамках областной спартакиады вузов.
Участники показали свои умения в настольном теннисе, шахматах, волейболе, зимнем полиатлоне, лыжных гонках, сдаче норм ГТО, гиревом спорте, мини-футболе, самбо, баскетболе, легкоатлетическом кроссе. Лидерами являются представители ВГМХА. На втором месте на данный момент — студенты ВИПЭ, на счету которых 21 балл. На третьем месте ЧГУ с 17 баллами.
Также в студенческом чемпионате участвуют спортсмены из ВоГУ, МГЮА, ЧВИИУР. Впереди у студентов испытание легкой атлетикой и пляжным волейболом. В зачет идут результаты по девяти видам спорта из 16. В конце учебного года будут названы имена победителей.
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